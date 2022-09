Napoli, oggi i biglietti per l'Ajax: 50 euro per la trasferta Champions

Come informato dal Napoli questa mattina, dalle ore 15.00 di oggi 23 settembre 2022 e fino alle ore 23.59 di lunedì 26 settembre 2022 sarà disponibile la prenotazione di un voucher mediante la compilazione di un modulo on line presente sul sito ufficiale della SSC Napoli per acquistare il biglietto del settore ospiti di Ajax-Napoli, gara di Champions League in programma a Amsterdam il prossimo 4 ottobre.

Per i primi due giorni, e precisamente fino alle ore 23.59 di domenica 25 settembre 2022, la vendita sarà riservata agli abbonati della stagione 2022.23, i quali potranno usufruire della precedenza sull’acquisto dei biglietti utilizzando il numero della fidelity sulla quale è caricato l’abbonamento 2022/23 come codice promozionale per “sbloccare” il posto. Questa modalità prevede l’acquisto di un solo biglietto per ogni abbonato. Dalle ore 10.00 alle ore 23.59 di lunedì 26 settembre la vendita sarà libera. Per la seconda trasferta champions dell'anno il biglietto sarà acquistabile a 50 euro.