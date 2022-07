Napoli, biglietti di tribuna a 40 euro per le amichevoli a Castel di Sangro

Due amichevoli già alle spalle nel ritiro di Dimaro. Altre quattro pronte all'orizzonte prima della nuova stagione. A Castel di Sangro, però, le sfide del Napoli di Luciano Spalletti avranno un sapore internazionale, con una ricaduta importante anche sui tagliandi che i tifosi presenti potranno acquistare.

Sono in vendita da oggi online, infatti, i biglietti per le quattro amichevoli del secondo ritiro estivo già calendarizzate dal club: 40 euro i tagliandi per le tribune dello stadio Patini, 30 euro per i distinti e 20 euro per le curve. I biglietti potranno essere acquistati sul sito Ticketone.

Il programma delle amichevoli

Mercoledì 27 Luglio alle ore 20:30 Napoli vsAdana Demirspor Kulübü

Domenica 31 Luglio alle ore 20:30 Napoli vsReal Club Deportivo Mallorca

Mercoledì 3 Agosto alle ore 18:30 Napoli vsGirona Futbol Club

Sabato 6 Agosto alle ore 19:00 Napoli vs RCD Espanyol