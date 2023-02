Nessuno vuole perdersi lo spettacolo. La Napoli-mania è già cominciata da diverse settimane ma ora si entra nel vivo. Dopo tre partite tutte in trasferta, nei primi quindici giorni di marzo il Maradona diventerà ancor più casa per tanti tifosi napoletani: Lazio, Atalanta, Eintracht, tre gare davanti al proprio pubblico che indirizzeranno in un modo o nell'altro la stagione splendida degli uomini di Spalletti.

Ne ha fatti registrare tanti il Maradona fin qui in stagione e non cambieranno le cose nelle prossime settimane. La vendita per i tagliandi contro la Lazio, da oggi e dopo l'ultima pronuncia dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni Sportive, sarà aperta anche ai tifosi senza fidelity card, se residenti in Campania, come comunicato ieri dal club azzurro. Un fattore che servirà ad accelerare il processo di vendita - che era stata balbettante nei primi giorni a causa dell'obbligatorietà, soprattutto nelle ricevitorie autorizzate - per la sfida di venerdì sera, una collocazione non proprio ideale per larga parte della tifoseria. Lo stesso potrebbe capitare anche per l'Atalanta, una settimana più tardi, con i biglietti pronti a essere messi sul mercato questa settimana. Sold out sicuro, invece, quello del 15 marzo: tutti vogliono esserci in Champions League contro l'Eintracht, i biglietti disponibili sono stati venduti in nemmeno 24 ore e il Maradona sarà pieno di passione per l'ennesima notte europea. Quella in cui si potrà scrivere la storia con l'eventuale passaggio ai quarti del torneo, mai raggiunti finora.

Saranno circa 150mila, dunque, i napoletani pronti a vivere il Maradona nelle prossime due settimane. Lo stadio di Fuorigrotta è al quinto posto tra i più visitati quest'anno. San Siro fa storia a sé con una capienza troppo più elevata ma i napoletani vogliono almeno provare a insidiare le due romane: oltre 43mila gli spettatori in media al Maradona, un dato già destinato a salire nelle prossime settimane, con la corsa allo scudetto sempre più serrata e la speranza di vivere insieme a Fuorigrotta ancora tante notti Champions fino a maggio.