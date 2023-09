Napoli, biglietti in vendita per Udinese e Fiorentina

Torna la Champions ma anche e soprattutto il campionato, che allo stadio Maradona vedrà impegnate Udinese e Fiorentina nelle prossime settimane. Come informato dal Napoli, a partire dalle 12 di mercoledì 8 settembre 2023 saranno in vendita i biglietti per il match contro i friulani, che si disputerà mercoledì 27 settembre 2023 alle 20:45. A partire dalle 12 di lunedì 11 settembre 2023, invece, saranno in vendita i biglietti anche per Napoli-Fiorentina, che si disputerà domenica 8 ottobre 2023 alle 20.45.

Curve rispettivamente a 30 e 35 euro per i due match, Distinti a 40 e 45 euro. La vendita dei biglietti per entrambe le partite si articola in due fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Fidelity Card; la seconda fase (Fase 2), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1 i possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario, ma anche acquistare il biglietto ad un prezzo vantaggioso.