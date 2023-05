Napoli, Bijol sulla lista da gennaio: ma c'è un problema con il Cska

Quello di Jaka Bijol è un nome che ormai da ore circola accostato al Napoli. Il difensore centrale sloveno potrebbe essere il sostituto prescelto di Kim Min Jae: Bijol piace da tempo al Napoli che, secondo i rumors, lo segue da mesi e già a gennaio aveva chiesto le prime informazioni sul prezzo. Che l'Udinese tenderà ad alzare: dopo le buone prestazioni di questa stagione, infatti, l'ex difensore del Cska Mosca viene valutato non meno di 20 milioni dai friulani.

Una valutazione che non spaventa il Napoli né tutte le altre squadre interessate: Juve, Milan e Roma, ma anche Inter e alcuni club stranieri di Ligue 1 o Premier League. Lo sloveno di 24 anni, però, sembra avere ancora un conto aperto con la sua ex squadra: secondo i media russi, infatti, tra l'Udinese e il Cska non ci sarebbero stati tutti i pagamenti promessi un anno fa, una questione che dovrebbe essere regolata nelle prossime settimane prima di un eventuale trasferimento.