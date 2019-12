LEGGI ANCHE

Dopo un anno in negativo, con un rosso di 6,3 milioni con cui aveva archiviato il 2017-2018, iltorna all’utile nell’esercizio 2018-2019. Secondo il verbale dell’assemblea dei soci del club presieduto da Aurelio De Laurentiis , come riportato da Calcio & Finanza, il club azzurro ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2019 con un utile importante per le casse napoletane di 29,16 milioni di euro. Non è ancora possibile conoscere il fatturato totale, ma è già possibile riscontrare qualche indicazione sulle ragioni che hanno consentito aldi chiudere in utile.Molto importante il dato sulle plusvalenze realizzate: grazie alla cessione dial Chelsea il club azzurro ha raggiunto una plusvalenza di circa 56,7 milioni di euro. A questo affare si aggiunge quello legato alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi dello scorso febbraio. Importante anche la partezipazione alle coppe: dalla Champions League 2018-2019 ilha incassato 49,878 milioni di euro in premi Uefa, mentre dall’Europa League sono arrivati 6,71 milioni (sempre al netto degli incassi al botteghino).