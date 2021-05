Napoli, Boga dice addio al Sassuolo: «È il momento di crescere altrove»

Per Jeremie Boga, quella che sta per chiudersi sarà l'ultima stagione con la maglia del Sassuolo. Dopo l'addio di De Zerbi, il club neroverde dovrà dire addio anche al francese che un anno fa interessava a tanti club in Italia e in Europa, tra cui il Napoli. «Non abbiamo trovato un accordo con il club e abbiamo deciso che è più giusto per tutti lasciarsi la prossima estate» le parole di Boga a L'Equipe.

«Dopo tre anni qui è il momento giusto per dirsi addio» ha continuato Boga nella sua intervista, parlando poi dell'amore per De Zerbi. «Seguirlo dopo il Sassuolo? Perché no, non chiudo la porta al alcuna ipotesi. Quando l'ho conosciuto è stata dura, non ero abituato. De Zerbi lavora tantissimo e non molla mai, siamo cresciuti tanto lavorando. Il covid mi ha rovinato mezza stagione: sono stato positivo due mesi e quando sono tornato non ero più io, ci ho messo un po' a ritrovarmi».