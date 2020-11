«Se il futuro di Jeremie sarà legato a quello di De Zerbi? È ancora troppo presto per dirlo». Daniel Boga rallenta, il fratello e agente del calciatore grande protagonista dell'ultimo turno di campionato non va troppo in là con i progetti. «Magari un domani, mister De Zerbi resterà al Sassuolo e Jeremie andrà via, oppure viceversa. Di sicuro, può essere un grande fattore il futuro del mister, rispetto a quello di Jeremie».

«Quanto Jeremie è stato vicino al Napoli e all’Atalanta? È stato davvero vicino al Napoli. Molto più di quanto lo sia stato all’Atalanta» ha ammesso l'agente a Radio Punto Nuovo. «Anche perché il Napoli, in estate, presentò un’offerta migliore. Si è letto tanto negli ultimi mesi, ma questi sono stati i due club che c’hanno provato fino all’ultimo. Ed il Napoli ci è andato molto vicino. Non so se torneranno alla carica, questo dipenderà molto da Jeremie. Il Napoli è un grande club, sarebbe un grande passo nella carriera di Jeremie. Un futuro al Napoli con De Zerbi? Vedremo» chiude con una battuta.

