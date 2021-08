Napoli, Boga torna di moda: azzurri più di Atalanta e Marsiglia

Il nome di Jeremie Boga torna prepotentemente di moda per il Napoli di Luciano Spalletti. A riportarlo è Footmercato, in Francia: di concreto con il Marsiglia - club che aveva puntato forte l'esterno del Sassuolo negli scorsi mesi - al momento non c'è nulla e la pista più calda di queste ore sembrerebbe riportare nuovamente all'azzurro.

Di Napoli, per Boga, si era infatti parlato abbondantemente qualche mese fa, per arricchire un parco esterni che al momento vedrebbe in uscita Ounas e traballante il capitano Insigne. Il Napoli sarebbe una pista più concreta anche dell'Atalanta: erano stati i nerazzurri a fare un pensierino al francese all'inizio di questo mercato estivo.