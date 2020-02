LEGGI ANCHE

Un brutto contrasto conche l'ha costretto ad alzare bandiera bianca. Dries Mertens segna e raggiungein cima alla classifica dei marcatori all time del, ma poi chiama il cambio alla panchina per il guaio alla caviglia.A fare chiarezza ci ha pensato il Napoli con un comunicato dal sito ufficiale. «, che è uscito per infortunio ad inizio ripresa del match contro il, ha riportato un trauma contusivo alla caviglia destra» si legge. Difficilmente il belga sarà dunque in campo sabato contro il Torino al San Paolo.