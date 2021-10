Napoli-Bologna 3-0: azzurri da paura ritornano in testa, Insigne sfata i rigori

Il Napoli supera senza troppi affanni il Bologna per 3-0 e si riprende il primo posto in classifica in comproprietà con il Milan. Il risultato non è mai in dubbio per il netto predominio della squadra di Spalletti alla quale dà il suo contributo speciale Lorenzo Insigne che mette a segno due rigori, uno per tempo, e che scaccia definitivamente i fantasmi dei tanti errori dal dischetto che avevano caratterizzato il recente passato. Il Napoli, guidato in campo da Domenichini che sostituisce lo squalificato tecnico toscano, è vispo e concentrato e mantiene una percentuale di possesso palla molto alta.

Il Bologna parte attento, al 5' Insigne serve Lozano che per poco non arriva di testa. Ci riprova poco dopo Mario Rui che va al tiro. Al 14' super assist di Osimhen per Insigne, salvataggio di testa bolognese e palla in angolo. Al 17' la svolta: percussione partenopea e Fabian che segna un gran gol dal limite dell'area: 1-0. Al 38' check del Var assegna un rigore agli azzurri per fallo di mano di Medel: sul dischetto va Insigne dopo 3 errori di fila e dopo minuti di protesta rossoblu. Il capitano del Napoli non sbaglia stavolta: 2-0. Termina così il primo tempo.

A inizio ripresa, Elmas sfiora di poco il tris. Break rossoblu con Barrow che si rende pericoloso. Al tiro anche Osimhen con un lampo, ma il tentativo è fuori. Ci prova pure Di Lorenzo ma senza gloria. Al 59' Osimhen come una lince si procura un altro rigore in mezzo a una selva di gambe. Ancora Insigne sul dischetto, stesso angolo e trasforma: 3-0. A questo punto entrano Zielinski e Politano per il capitano e Lozano. Al 72' Anguissa scheggia la traversa con un gran tiro da fuori. Dentro Demme e Mertens, poi tocca a Ghoulam. Ospina para un tentativo su punizione di Orsolini. Quindi sono Mertens e Osimhen ad andare al tiro.



Napoli (4-2-3-1)



Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly,

Mario Rui (41' st Ghoulam), Ruiz, Anguissa (30' st Demme),

Lozano (20' st Zielinski), Elmas (30' st Mertens), Osimhen,

Insigne (20' st Politano), Osimhen. (1 Meret, 12 Marfella, 59

Zanoli, 5 Juan Jesus, 68 Lobotka, 37 Petagna). All.:

Domenichini.

Bologna (3-4-2-1)

Skorupski, Mbaye (17' st Skov Olsen),

Medel, Theate, De Silvestri, Dominguez (31' st Binks), Svanberg,

Hickey (35' st Dijks), Orsolini, Vignato (30' st Sansone),

Barrow (35' st Van Hooijdonk). (22 Bardi, 23 Bagnolini, 33

Pyyhtia, 30 Schouten, 19 Santander, 74 Cangiano). All.:

Mihajlovic.

Arbitro: Serra di Torino.

Reti: nel pt 17' Ruiz, 41' Insigne (rig); st 16' Insigne

(rig).

Angoli: 4 a 2 per il Napoli.

Recupero: 1' e 0'.

Ammoniti: Anguissa per gioco falloso; Medel, De Silvestri per

comportamento non regolamentare.

Spettatori: 25 mila.