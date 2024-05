Napoli-Bologna, l'Analisi Ignorante: Anguissa come le piaghe d'Egitto

«Perché, non ti basto io!?»

Dan Ndoye, 30 presenze, 0 gol in campionato. Uno dei grandi acquisti della mia mirabile annata al Fantacalcio. È lui l' uomo che oggi ci segnerà. E il bello è che questo l' ho scritto prima del fischio di inizio.

Anticipato dal consueto minuto di raccoglimento e l'occasione mi e' utile per proporre un minuto di raccoglimento per tutti coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento alla SSC Napoli 23-24

Partiti. Napoli subito con l' entusiasmo di chi sta andando a farsi una colonscopia

9 minuti, cross da destra, testa di NDOYE

PROPRIO LUIIII CHI L' AVREBBE MAI DETTOOOOO. 0-1 AHAHAHAH

Che Thiago Motta sia un grande allenatore lo capisci dal fatto che oggi schiera 8 giocatori che ancora non hanno mai segnato in campionato.

12 minuti.

Corner Bologna e anche Posch si svergina. 0-2 MANNAGGIA TUTTE LE COSE 😤

Il figlio di papà Pairetto si conferma un CESSO di arbitro e ci fischia un rigore molto più che dubbio con Osimhen che non sa dove è stato toccato e si tiene piede,caviglia e ginocchio.

Sul dischetto va il GIUFFREDIBOY Politano che si fa ipnotizzare da Ravaglia che, tanto per non smentirsi, non aveva mai parato un rigore IN VITA SUA

Neh, ma portasse sfiga pure sabato 11???

Sono annichilito davanti allo schermo, con la mente annebbiata e mi immagino Thiago Motta entrare in campo dopo il SESTO gol dei rossoblù gridando "Es tu colpa".

Intanto, non capisco se allo stadio stia volando più polline o più Kitemmuorti

Il Napoli è indecente, ma Pairetto di più.

Kvara subisce una quarantina di falli in venti minuti e indovinate chi è il primo ammonito?

Esatto

Va detto comunque che se il fallo su Kvicha fosse stato un minimo più prolungato sarebbe stata espulsione diretta. Per il georgiano.

Ma si può fare questa vita? Diccelo tu, CHIFFIIIIIII

Andiamo al riposo sullo 0-2

Sintesi di questo primo tempo: 'O SCUORNO

Ripresa

Mi chiedo: sei sotto 0-2 con un solo tiro in porta su rigore, nel secondo tempo fai cambi?

NO! CALZONA NON CAMBIA

Lo strazio continua. Zirkzee vs BatJuan è come vedere un puma contro un bradipo con la wallera. Meret ci mette un piede ed evita il tracollo.

Cerco agonismo e trovo agonia. Non segniamo mai, mai, mai.

Mentre tutto il Bologna è in piedi in attesa del triplice fischio che sancirebbe una storica qualificazione Champions, io mi ritrovo a chiedermi se la visione di questa partita possa essere riscattata a fini pensionistici come attività usurante

Però questo fatto di non infastidire nessuna squadra che lotta per un qualsiasi obiettivo dovrebbe valere pure un premio

TRIPLO cambio a 7' dalla fine. È IL CALZONISMO

Se non altro, leva Anguissa che è ormai paragonabile ad una delle piaghe d'Egitto

Finisce 0-2. A questo punto io suggerirei una mossa geniale: esonerare Calzona per riprendere Garcia. Poi, alla prossima, esoneriamo il Mangiarane per riprendere Mazzarri. Se dobbiamo far ridere, almeno facciamolo come si deve, eh.

Voi però adesso rientrate negli spogliatoi, toglietevi la maglia e andatevene tutti a fanculo. Per sempre

Vado a supportare Adl nella sua richiesta di spostare la gara di venerdì meglio rinviarla al prossimo campionato, ciao