«Domani parlerò con la squadra per capire cosa non va». Cosìannuncia un faccia a faccia tanto atteso, l'ennesimo nelle ultime ore concitate in casa Napoli. L'allenatore azzurro ha chiesto in diretta tv un confronto con i calciatori dopo la brutta prestazione contro il Bologna.Così si rivitalizza il lunedì del. La squadra sarà impegnata a Udine nel prossimo turno di campionato sabato, ma il tradizionale lunedì di pausa dagli allenamenti a questo punto sarà evitato. Una piccola "punizione", una necessità per una squadra che ormai dista troppo dalla zona Champions League e che non riesce a trovare soluzioni al momento buio.