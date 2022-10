Da Kvaratskhelia a Juan Jesus, è un Napoli paradisiaco

Anche se tutto va male, la ragazza (o il ragazzo) ti lascia, perdi il lavoro, c'è sempre un dribbling di Kvaratskhelia che comincia sull'out di sinistra del Napoli. Parafrasando Hornby, ormai è questa una delle nuove, incrollabili certezze non solo dei tifosi azzurri ma di tutti gli appassionati di calcio che ieri, probabilmente, invece di vedere il clasico di Spagna a un certo punto dal Bernabeu avranno virato su Fuorigrotta dove un 21enne georgiano, senza offesa per Benzema, dava spettacolo su e giù per la fascia incrociando gambe, avversari, palloni. Del resto, inutile chiedere a Kvaratskhelia di non esagerare: esagerare è la sua specialità. Così anche in una partita non semplice, con un avversario assolutamente indisposto a cedere i tre punti, il georgiano ha messo a disposizione dei compagni tutto quello che ha a disposizione. A goderne di più, il redivivo Osimhen. L'unione in campo dei due attaccanti si rivela, per fortuna azzurra, ai limiti della legalità calcistica. Quando hanno il pallone tra i piedi, nessuno sa cosa faranno e probabilmente non lo sanno nemmeno loro. Quel che è certo è che servono eccome giocatori come loro per portare a casa partite «sporche» come quella di ieri.

Due volte sotto, due volte a rimettere in piedi la gara. Sono i palloni regalati ai compagni da Kvara, direttamente come nel caso di Victor o indirettamente come nel caso di Lozano, a far passare sotto traccia gli errori, pur comprensibili e del tutto scusabili, di Meret, Di Lorenzo, Kim. Quando la stanchezza si fa sentire, è il genio che deve risolvere la situazione. Un genio che innanzitutto, ieri, ha assunto le forme di Juan Jesus: è lui che ha dato inizio, con il pareggio rocambolesco sul finire del primo tempo, alla resurrezione azzurra. Non per niente si chiama Gesù, oh!