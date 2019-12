Ultimo aggiornamento: 21:17

Una sconfitta che ora preoccupa. Non solo per la prestazione brutta vista in campo, ma anche per la classifica che si complica incredibilmente. Ilaffonda con il Bologna al San Paolo, così quella che doveva essere la gara della svolta diventa la gara della crisi nera. Gli azzurri non vincono da oltre un mese e vedono scappare le altre: la distanza dalla vetta è di 17 punti, mentre la zona Champions - che dista ora 5 punti - potrebbe allontanarsi ancor di più nelle gare di Roma e Cagliari.Il club azzurro non faceva così male nelle prime 14 uscite dalla stagione 2009/10: gli azzurri erano 11mi in classifica in quel momento. Peggio di oggi, invece, il Napoli aveva fatto solo nell'annata 2007/08, stagione d’esordio in A per la squadra nell'era18 punti fatti. Il Napoli occupava 9o posto.