Napoli-Bologna, Spalletti fa la conta: tre azzurri verso il forfait

Tre azzurri in infermeria e poche speranze di recuperare in vista della gara contro il Bologna. «Abbiamo tanti calciatori forti» ha detto Luciano Spalletti in conferenza stampa ma alcuni di questi non saranno a disposizione: Kostas Manolas, ad esempio, che anche questa mattina al Konami Center ha fatto solo lavoro personalizzato in campo e terapie, ancora alle prese con il fastidio procuratosi in Europa League.

Non ci sarà un ricambio nemmeno sul lato destro della difesa: con Di Lorenzo che va verso l'ennesima maglia da titolare, resta ai box Kevin Malcuit. Il terzino francese oggi ha fatto lavoro personalizzato in palestra, mentre per il compagno Adam Ounas lavoro personalizzato in campo.