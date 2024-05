Napoli-Bologna in dieci meme: ora è il venerdi 17 a voler spostare la partita

Nervi tesissimi nello spogliatoio della Fiorentina: dopo aver visto il Napoli subire gol pure da Posch e Ndoye, i calciatori della Viola ancora a secco di reti in questa stagione continuano a pressare Vincenzo Italiano - anche con le cattive - per avere una maglia da titolare contro gli azzurri la settimana prossima.

Ci sarebbe soltanto da ridere, se non fosse che dopo il ko contro il Bologna la sfida del prossimo turno rischia davvero di buttarci fuori dall’Europa dopo quasi quindici anni di partecipazioni.

Anche nei momenti più complicati, però, questo Napoli continua a stabilire record: potrebbe davvero essere la prima squadra nella storia a portare sfortuna a una data, e non viceversa. Resistere: mancano solo due giornate.

— Unfair Play (@unfair_play) May 11, 2024

Minuto 9 gol di Ndoye. Minuto 12 gol di Posch. Presa in meno di un quarto d'ora. #NapoliBologna pic.twitter.com/lUx1hwcJZS

— Unfair Play (@unfair_play) May 11, 2024

Oggi il Napoli ha mandato un messaggio molto chiaro: "C'è qualcuno che ha voglia di andare in Conference?" #NapoliBologna #Napoli

— Figlio di LOBOTKA già Lavato 🌋 (@levrierog) May 11, 2024

— Andrea Tiberio (@AndreaTiberio7) May 11, 2024

“Il Napoli e stato umiliato in questa partita, nella prossima sicuramente ci sarà un moto d’orgoglio” L’umiliazione nella partita successiva: #NapoliBologna pic.twitter.com/EzDjM00idA

Se non fosse drammaticamente vero ci sarebbe da ridere fino al 2030: primo gol in campionato per Ndoye e Posh...

E siamo solo al 12esimo!#NapoliBologna pic.twitter.com/rqfBZWIaWf

— ∂αɳเℓα ✊🏾🌻 (@Danila0909) May 11, 202