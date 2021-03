Napoli-Bologna live dalle 20.45: Gattuso rilancia Ospina e Ghoulam

Salvare la stagione a qualunque costo. Il Napoli mette da parte malumori e polemiche all'interno della squadra, emersi in maniera clamorosa al termine della partita pareggiata a Reggio Emilia con il Sassuolo, con lo sfogo di Insigne contro i compagni di squadra. Allo stadio Maradona arriva il Bologna, una squadra difficile da affrontare e gli azzurri sembrano concentrati e pronti a scacciare i fantasmi che aleggiano sulle loro teste. Ora tutte le polemiche sembrano essere rientrate. Gattuso ha fatto sentire la sua voce. Pane e pane e vino al vino, come è abitudine del tecnico calabrese, ha avuto una parola per tutti. Da Insigne che è il capitano, fino all'ultimo arrivato, l'allenatore ha spinto su ciascuno dei suoi uomini per cementare il gruppo in questa fase finale della stagione. Il traguardo da raggiungere è uno soltanto, la qualificazione alla prossima Champions League.

LA PARTITA IN DIRETTA

NAPOLI (4-3-3)

25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 33 Rrahmani, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 8 Fabian Ruiz, 4 Demme, 20 Zielinski; 21

Politano, 14 Mertens, 24 Insigne.

A disposizione: 1 Meret, 16 Contini, 5 Bakayoko, 6 Mario Rui, 7 Elmas, 9 Osimhen, 19 Maksimovic, 23 Hysaj, 44 Manolas, 56 D'Agostino, 58 Cioffi, 61 Labriola, 68 Lobotka. All. Gattuso.

BOLOGNA (4-2-3-1)

28 Skorupski; 29 De Silvestri, 23 Danilo, 5 Soumaoro, 15 Mbaye; 16 Poli, 32 Svanberg; 11 Skov Olsen, 21 Soriano, 10 Sansone; 24 Palacio.

A disposizione: 1 Da Costa, 34 Ravaglia, 7 Orsolini, 8 Dominguez, 17 Medel, 18 Baldursson, 26 Antov, 55 Vignato, 68 Khailoti, 77 Annan, 80 Juwara, 99 Barrow. All. Mihajlovic.

ARBITRO: Chiffi di Padova

