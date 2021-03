Bologna, classe e esperienza con Palacio in attacco per Mihajlovic

Il Bologna di Mihajlovic gioca con il 4-2-3-1: una squadra propositiva che punta su un calcio di tipo offensivo. I rossoblù creano tanto in zona gol e il reparto d'attacco è quello da considerare più pericoloso per la varietà di soluzioni a disposizione del tecnico serbo.

L'ATTACCO

L'esperto Palacio è un punto di riferimento per la sua grande esperienza e le sue capiactià tecniche: l'attaccante argentino sta infatti funzionando da prima punta ma per caratteristiche può fare benissimo anche la seconda punta. Un giocatore completo, bravo ad attaccare la profondità e a tenere palla per far salire la squadra e soprattutto capace sempre con un colpo di classe di scardinare le difese avversarie. Mihajlovic può scegliere tra lui è Barrrow che ha caratteristiche diverse, punta più sulla sua forza fisica ma ha anche buone qualità tecniche come evidenziò nel campionato scorso nel gol dell'1-1 che mise a segno a Bologna contro il Napoli

In appoggio a Palacio due trequartisti di qualità, Soriano e Sansone, tutti e due abili a non dare punti di riferimento e a svariare su tutto il fronte d'attacco per poi piazzare un assist decisivo o puntare direttamente verso la porta avversaria. Soprattutto Soriano ha ritrovato nelle ultime partite i suoi numeri migliori e il livello del suo rendimento è tornato al top e anche Sansone fa dell'imprevedibilità la sua arma migliore. Il terzo elemento offensivo alle spalle di Palacio è Olsen.

DIFESA E CENTROCAMPO

Skorupski è un portiere di affidabilità e di esperienza. Nella linea a quattro spicca da centrale la fisicità di Danilo, fortissimo nel gioco aereo e in questo senso bravo anche a colpire quando va a proporsi sulle situazioni da palla intattiva, calci d'angolo o punizioni. L'altro centrale è Soumaoro che invece assicura una maggiore rapidità per i recuperi e le chiusure difensive palla a terra. Il terzino destro è De Silvestri, una garanzia non solo per i movimenti della fase difensiva ma anche per la spinta sulla fascia e il cross e all'occorrenza anche per i tiri in porta. A sinistra Mbaye, anche lui attento nella doppia fase.

La diga centrale a protezione della linea a quattro è composta da Svanberg e Poli, il loro obiettivo è primario è quello di sporcare palloni in modo che non arrivano comodi per gli attaccanti avvversari e di avviare la manovra dal basso con un giro pallo semplice ma efficace,

