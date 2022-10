Napoli, la forza della panchina: nessuna squadra ha segnato più gol

Lucianone era sprofondato in panchina. Lo ha rianimato Juan Jesus, un attimo prima dell'intervallo: quindicesimo giocatore azzurro a trovare la via del gol in questa stagione. È qui che probabilmente Spalletti ha capito di dover cambiare. Lo ha fatto tra primo e secondo tempo, innovando i due terzi dell'attacco, a cambiare Raspadori e Politano, ipnotizzati dalla difesa bolognese (ma che errore il mancino a porta spalancata, sembrava gol fatto), dentro Lozano e Osimhen. È accaduto subito quello che nell'immaginario l'allenatore aveva sperato: il vantaggio del messicano e l'impennata di orgoglio di Victor dopo che Meret aveva regalato il pareggio agli emiliani.

Sette giorni dopo è arrivata la consacrazione del pensiero spallettiano, che lui ripete da tempo come un mantra: con cinque cambi a disposizione c'è sempre una seconda partita da giocare. Quella che il Napoli ha saputo interpretare meglio e vincere, dopo un primo tempo incerto, quasi di paura, forse di stanchezza: normale quando vieni da nove vittorie di fila e sei obbligato a conquistare la decima per non deludere la passione dei cinquantamila e per tenersi stretto il primo posto. Quasi la fotocopia di quanto accaduto sette giorni prima: a Cremona entrarono e fecero gol Simeone, Lozano e Olivera, ieri sono stati Lozano e Osimhen a mandare il Bologna gambe all'aria. E se fosse arrivato l'assist perfetto per Olivera nei minuti finali, gli azzurri avrebbero calato un altro entusiasmante tris. Le statistiche dicono che dalla panchina in questo campionato sono già arrivate sette reti, nessuno nei primi cinque tornei europei c'è riuscito: i numeri non mentono mai.

«Avevamo un pizzico di paura ma poco alla volta ci siamo sbloccati» ha ammesso candidamente Hirving Lozano. Il messicano è sulla strada giusta, corre, anzi scatta come ai bei tempi, pressa, conclude e segna. La seconda rete di fila gli ha restituito il giusto entusiasmo, il premio dovuto a chi da inizio stagione lotta e sgomita per una maglia da titolare. Anche lui deve aver capito che le cose non stanno proprio così, nel senso che in questo Napoli non esistono gerarchie e che la filosofia è cambiata, perché deve cambiare quando c'è da gestire una rosa finalmente numerosa e competitiva. «Mi sento molto bene fisicamente, decisamente meglio rispetto a qualche settimana fa, poi partite del genere ti danno una grande carica: personalmente sono felice di aver fatto la mia parte».

Ha cambiato lui l'inerzia del match riportando il Napoli avanti, avrebbe potuto fare doppietta ma c'è un'intesa con Osimhen ancora da limare perché i due a volte non si trovano per questione di centimetri. «Con il Bologna è stata dura, è una squadra difficilissima da affrontare, hanno giocato per vincere mettendoci paura ma poi abbiamo fatto tutto correttamente e abbiamo preso altri tre punti preziosi».

Il segreto, che poi non è tanto un segreto, è nel ritrovato feeling tra campo e panchina. Se sono tanti i panchinari (che Spalletti chiama i titolari del secondo tempo) a fare la differenza, un motivo ci sarà. «Chi è arrivato quest'anno si è inserito con gli stimoli giusti e con un ottimo spirito, abbiamo creato un gruppo fantastico perché al carattere di ognuno si aggiunge la qualità che abbiamo: è importante per far bene e per vincere».