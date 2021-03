Napoli, grazie Piotr e Lorenzo: con voi si rivede il vero calcio

Duemila chilometri. È questa più o meno la distanza che separa la capitale della Polonia, Varsavia, da quella dell’insignismo, Frattamaggiore. Una distanza fisica che però ieri è stata completamente azzerata dai piedi e dalle teste di due calciatori azzurri, Insigne e Zielinski. È sostanzialmente grazie a loro, infatti, che ieri finalmente si è rivisto il calcio allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e più in generale tra le file delle casacche azzurre. Anche se il tabellino dice che la vittoria casalinga sul Bologna è targata Insigne al quadrato e Osimhen, in realtà è all’asse Fratta – Varsavia che va ascritta la ricomparsa nel Napoli di un’idea di gioco degna di questo nome.

LEGGI ANCHE Napoli, il capitano Insigne e l'obbligo di essere genio

Presumibilmente per le indubbie affinità tra il polacco e il dialetto frattese, Insigne e Zielinski si capiscono perfettamente e ieri la loro intesa, oltre ad annullare la distanza geografica tra le due città, ha raggiunto pure un altro obiettivo: ridurre la distanza tra Napoli e il Napoli. È evidente, infatti, che sempre più spesso sono loro i due calciatori a cui il mister, i tifosi e il resto della squadra si affidano per la risoluzione dei problemi: da un lato l’algida freddezza e la mente diabolica di Piotr, dall’altro la fantasia, l’estro e la tecnica del capitano. Forse è prematuro dirlo ma la partita giocata ieri da Insigne potrebbe essere il segno che finalmente l’ex enfant prodige della scugnizzeria napoletana è diventato grande e ha capito come trasformare la rabbia in cazzimma. Ai posteri l’ardua sentenza. E siccome i posteri hanno le strisce rosse, bianche e nere, spetta a loro stabilire nei prossimi giorni se ciò che si è visto ieri è stato un caso o finalmente la realtà…

© RIPRODUZIONE RISERVATA