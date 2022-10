Napoli nel segno di Osimhen, il demone che sfida la fisica

Osimhen è un demone. Entra in campo col chiaro intento di scuotere la partita, si avventa su ogni pallone, corre fino a perdere il fiato e salta cercando di toccare il cielo, tutto il suo calcio è una sfida alla fisica e alla fisicità. E non gli basta segnare, vuole rifarlo. Vive per il gol, e prima per avere ogni pallone che può essere una occasione da gol. Se la partita fosse una lotteria lui proverebbe a comprare tutti i biglietti. Ecco come gioca. Ogni pallone è un biglietto della lotteria, e il bambino Osimhen li vuole tutti. E persegue il desiderio battendo il campo, chiamando la palla e i compagni, e correndo in verticale e in orizzontale, con una velocità che è sempre il doppio di quella di chi prova a marcarlo. Col pallone tra i piedi danza, anche se la sua è break dance rispetto agli eleganti arabeschi di Kvaratskhelia. Crede nella squadra fino a quando non ha il pallone in area, da lì in poi diventa un assolutista che si meraviglia quando Di Lorenzo non gliela passa, per eccesso o per difetto. Osimhen per quanto agevolmente riesce a liberarsi, ha una difficoltà oggettiva: l'eccesso di foga negli scontri, è come se tutto fosse un intralcio rispetto ai suoi desideri, così l'impegno supera la tecnica, trasformando ogni giocata in un vortice di eccessi. Riesce ad essere pantera e falco, e allo stesso tempo un bambino che guarda un banco della pasticceria. Si innamora di ogni pallone, e si ingelosisce se qualcuno sceglie altri piedi rispetto ai suoi. È un circo che porta a spasso l'individualismo assoluto per una idea comune, una contraddizione per i veri attaccanti che devono spingere per essere tiranni al servizio del risultato. E che risultato. È entrato in Champions League contro l'Ajax e con un grido di gamba si è avventato sul pallone ed è andato in gol, tanto che più che una rete sembrava una rivendicazione anticolonialista verso la vecchia Olanda. Col Bologna è stato diverso, Kvara gli ha inventato un corridoio e lui con una ferocia e una irrisione c'ha messo un colpo sotto per scavalcare Skorupski.

Un gol fondamentale, che non regala solo il primato di vittorie ma lascia anche il Napoli in testa alla classifica. Ma il sentimento per il gol è superiore a quello per il Napoli, e così Osimhen ha continuato a giocare come se dovesse continuare a segnare, senza un domani, in ossessione continua, alla ricerca di un nuovo gol, rovesciando, colpendo di testa, tirando sui difensori del Bologna, rendendosi fastidioso e provandole tutte, perché non gli basta mai. Non c'è pausa nel suo gioco. Ogni pallone può essere quello giusto, anche a centrocampo. E salta, senza paura. Corre con coraggio. Aspetta di lato la premura di un compagno con occhi da Bambi, e se non lo riceve non rinuncia a manifestare una visibile incredulità, come si è potuto scegliere una soluzione diversa dai suoi piedi? La sua incredulità è la sua forza. Il suo egoismo la sua fortuna. Un tiro sbagliato diventa una crisi di astinenza che porterà a un impegno maggiore nell'azione successiva. Sempre con la velocità eccessiva, sempre con gli strappi di fiato e gambe, e le arrampicate di testa.

Osimhen è un calciatore da un solo calcolo: il gol. E poi: il gol. E dopo: il gol. Che ama, perfidamente riamato. Il resto sono ostilità. Ma lui brilla sempre. I suoi movimenti, i suoi tiri, i suoi colpi di testa hanno una unità di corpo e mente, Osimhen non si dissocia mai dal proprio sogno, che è mettere il pallone in porta più volte possibile e diventare non il migliore, ma quello che segna di più. Non esiste l'intrattenimento, c'è solo l'inseguimento, con progressiva realizzazione.