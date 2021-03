Bologna, Mihajlovic avvelenato: «3-1 bugiardo, noi più bravi»

«Noi abbiamo giocato e il Napoli segnava. Ci siamo fatti tre gol da soli, ma abbiamo giocato meglio noi». Sinisa Mihajlovic non ci sta, la sconfitta di Napoli non va giù all'allenatore del Bologna: «Il 3-1 è bugiardo per quello che è stato sul campo, non avremmo meritato di perdere. Ma nel calcio si fa gol e loro sono stati più bravi di noi» ha detto al fischio finale.

«Siamo in linea con il nostro campionato, potevamo far meglio ma potevamo anche far peggio» ha continuato ai microfoni di Sky Sport Mihajlovic. «Abbiamo anche alcune colpe ma stasera non posso dire nulla alla squadra: abbiamo giocato e creato, i gol del Napoli sono arrivati da errori individuali. Pensiamo alla prossima partita, giocando così abbiamo possibilità di vincere. Il nostro obiettivo è salvarci e la squadra che abbiamo se sta bene può vincere contro chiunque. Se ci manca questo, facciamo fatica. Creiamo tanto ma facciamo pochi gol, ci manca l’ultimo step in avanti».

