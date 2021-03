Napoli-Bologna, minuto di silenzio e lutto al braccio per Pavinato

Giorno di lutto per il Bologna che stasera sarà allo Stadio Maradona per il match di campionato contro il Napoli. In queste ore il club rossoblu piange la scomparsa di Mirko Pavinato, storico capitano dell'ultimo scudetto bolognese vinto dai rossoblù nel lontano 1964.

Per omaggiare la memoria dell'ex bandiera del Bologna, questa sera allo Stadio Maradona si osserverà un minuto di silenzio prima del match tra il Napoli e i rossoblu. E verrà vestito il lutto al braccio in segno di rispetto da parte della squadra di Sinisa Mihajlovic.

