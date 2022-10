Osimhen entra e lascia il segno: «E ora non voglio più fermarmi»

Segna il gol decisivo, quello del 3-2, ne sfiora altri e con il suo ingresso in campo trascina il Napoli nell'assalto continuo verso la porta del Bologna: Victor Osimhen, al secondo gol consecutivo nelle due partite giocate al ritorno dopo l'infortunio muscolare, determinante per il successo del Napoli, il decimo consecutivo tra campionato e Champions League. «Anzitutto complimenti alla squadra per questo risultato. E complimenti anche al Bologna, che è un'ottima squadra. Spalletti mi ha dato la carica giusta quando sono entrato all'intervallo per essere decisivo, volevamo vincere», dice a Dazn.

Segna ancora Victor, contro l'Ajax firmò il 4-2 della sicurezza, stavolta ha realizzato il gol del successo. «È importante per me fare gol, è bellissimo. Sono felice per questo ma soprattutto per aver contribuito alla vittoria. Dobbiamo continuare così, vivendoci questo momento e questa atmosfera incredibile». Il centravanti nigeriano è entrato al posto di Raspadori che stavolta non ha segnato. «Il mio rapporto con Raspadori? Lo adoro. Non solo perché è un mio compagno di squadra, lo dicevo già quand'era al Sassuolo. È un bravissimo ragazzo e un top player, sono felice della sua crescita perché dà il suo contributo alla squadra e tra noi c'è grande solidarietà, un bel rapporto anche in campo».

Terzo gol in campionato per Osimhen che aveva segnato nelle prime due partite contro Verona e Monza, il quarto stagionale con quello in Champions all'Ajax in otto presenze totali.

Un super attacco quello del Napoli con tante soluzioni per arrivare al gol e con Kvaratskhelia decisivo anche quando non segna, suo l'assisti proprio sul gol del 3-2 di Osimhen. «Sono molto contento per lui, si merita tutto quello che sta vivendo. Sono molto contento per la sua esplosione. Ma non avete ancora visto niente, in allenamento è molto meglio di così», dice l'attaccante nigeriano dell'attaccante georgiano celebrato anche dalla Lega serie A in un tweet. «Ehi Treccani, avete per caso una definizione per Kvaratskhelia? Grazie».

Nell'azione del gol emergono tutte le sue migliori qualità, si lancia in profondità, riceve l'assist da Kvaratskhelia, si fionda sul pallone e supera con un tiro di sinistro Skorupski in uscita. Osimhen riesce ad allungare le difese avversarie con i suoi continui allunghi in verticale e lo dimostra nel migliore dei modi nell'azione della rete al Bologna. Fondamentale anche la sua fisicità in partite del genere, la sua forza, la sua presenza si è fatta sentire nei duelli per proteggere palla sui rinvii di Meret e per le sue sponde di testa: una ripresa a tutto gas e ad altissima intensità per scardinare la resistenza della difesa rossoblù.

Una grinta straordinaria, Osimhen lotta su ogni pallone e non si arrende mai, un trascinatore soprattutto in partite non semplici come era diventata quella con il Bologna: il suo ingresso in campo è stato fondamentale come scarica di adrenalina per tutta la squadra nell'assalto alla ricerca del successo. Prezioso Victor non solo per la rete decisiva ma per la sua caparbietà e la capacità di mettere sempre apprensione ai difensori centrali del Bologna. Una grande serata per lui e per il Napoli, un'altra fantastica vittoria al Maradona e un'altra festa con i tifosi azzurri sugli spalti. Osimhen è tornato e ha lasciato subito il segno, fondamentale il suo contributo nel match contro la formazione allenata da Thiago Motta, una prestazione di alto livello, il centravanti nigeriano ha fatto la differenza.