Napoli-Bologna, è festa sui social e Juan Jesus diventa BatJuan

«Un'altra vittoria con lo spirito, la voglia e la qualità di sempre!» queste le parole di Giovanni Di Lorenzo, ieri leader anche spirituale di un Napoli che ha dovuto fare la voce grossa per poter battere il Bologna al Maradona. Quella con i rossoblu è stata la decima vittoria di fila tra campionato e Champions League per la squadra di Spalletti: «10 come le vittorie consecutive. E ottenere la numero 10 al Maradona ha un sapore speciale. Grande amico mio Juan Jesus» scrive sui social Matteo Politano.

E proprio Juan Jesus ieri con il Bologna ha trovato il suo primo gol in questa seconda annata di Napoli: Quando metti la maglia coi pipistrelli e ti trasformi in BatJuan» ha scherzato il difensore brasiliano insieme con i tifosi dopo il successo. A fare coppia con lui, il solito muro Kim Min-Jae: «Tre punti importanti» le parole del centrale azzurro.