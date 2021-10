Napoli-Bologna, ecco la priorità: «Punto condiviso, andiamo avanti»

Il pareggio contro la Roma resta un risultato che dà continuità al Napoli di Luciano Spalletti, un risultato che regala nuova fiducia per i prossimi test. «Un punto condiviso, ora andiamo avanti», scrive ai fan Victor Osimhen, il nigeriano del Napoli che si è visto negare un gol per fuorigioco. La testa della squadra va subito al Bologna da affrontare giovedì in casa.

«Una battaglia che volevamo vincere, ma che non abbiamo perso. E rimaniamo lassù», le parole di Matteo Politano, ieri esterno titolare all'Olimpico contro la squadra della sua città. Gli fa eco Lorenzo Insigne: «Ci abbiamo provato fino alla fine, portiamo comunque a casa un ottimo punto. Ora testa alla prossima». Contento anche André Zambo Anguissa: «Serata complicata, volevamo di più ma continueremo a lottare».