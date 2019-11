LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

alla ripresa delle ostilità, poi la trasferta impegnativa dicontro i Reds. Il Napoli riabbraccerà il suo pubblico solo a dicembre e in una sfida che sarà di certo importante per la classifica. Come annunciato dalla società, i biglietti per, che si disputerà il 1° Dicembre 2019 ore 18.00 al San Paolo, saranno posti in vendita a partire da domani mercoledì 13 Novembre 2019 ore 10.00.Tribuna Posillipo € 80,00Tribuna Nisida € 60,00Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)Distinti € 45,00Curve € 25,00