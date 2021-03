Il Napoli corre verso il Bologna ma Lozano e Petagna restano out

Venerdì di lavoro a Castel Volturno per il Napoli di Gennaro Gattuso che ritrova Victor Osimhen: l'attaccante nigeriano questa mattina ha svolto l'intera seduta di allenamento insieme con i compagni in gruppo ed è considerato recuperato contro il Bologna, che arriverà a Napoli domenica sera.

Resteranno ancora fuori, invece, gli ultimi due azzurri in infermeria: questa mattina, infatti, Hirving Lozano ha continuato con le sue terapie e il lavoro personalizzato in campo. Per Andrea Petagna terapie e lavoro personalizzato in palestra.

