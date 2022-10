Kim Min-Jae ministro della difesa: Juan Jesus favorito su Ostigard

La difesa ruota intorno a Kim Min-Jae, il sudcoreano è sempre più un punto fermo nel ruolo di centrale: al suo fianco Juan Jesus è ancora favorito su Ostigard per partire dal primo minuto oggi al Maradona contro il Bologna. Il brasiliano candidato numero uno a prendere il posto dell'infortunato Rrahmani per la seconda partita consecutiva, dopo quella di Champions League contro l'Ajax.

Un muro Kim, insuperabile sia di testa che negli uno contro uno: rendimento sempre al top, finora è riuscito a sostituire nel migliore di modi Koulibaly, passato in estate al Chelsea. Dodici presenze, otto in campionato e quattro in Champions League, sempre da titolare: ha saltato una sola partita, quella contro lo Spezia al Maradona. In coppia con Rrahmani ha sempre giocato sul centro-sinistra (10 partite), stessa posizione quando ha giocato in tandem con Ostigard contro il Lecce. Mercoledì scorso contro l'Ajax ha invece giocato sul centro destra con Juan Jesus sul centro sinistra ed è questo lo schieramento più probabile anche per la sfida di oggi contro il Bologna.

E senza Rrahmani che sarà indisponibile fino alla sosta per l'infortunio subito contro la Cremonese sono queste le due soluzioni: Juan Jesus oppure Ostigard. Spalletti deciderà di volta in volta in base alle caratteristiche degli avversari e al tipo di partita da impostare. Juan Jesus è più rapido nel recuperare sull'avversario palla a terra, Ostigard invece ha nel colpo di testa la sua migliore qualità: il brasiliano è stato schierato contro l'Ajax che in avanti si è affidato ad attaccanti rapidi, il norvegese ha giocato nel finale di partita di Cremona contro un'avversaria che lanciava lungo per la sponda di testa delle due punte centrali.

Il Napoli ha incassato 7 gol in 9 match di campionato: due le reti subite nelle 4 sfide giocate al Maradona, quella del Lecce (l'eurogol di Colombo, la rete dell'1-1 dopo il vantaggio momentaneo siglato da Elmas) e quella di Sanabria del Torino. Cinque le reti prese da Meret in trasferta, due nella partita di esordio a Verona, una al Meazza contro il Milan e una nell'ultima trasferta di Cremona. Grande affidabilità della difesa a quattro e l'intesa trovata rapidamente tra i due nuovi difensori centrali (Kim e Ostigard) e quelli che erano già a Napoli (Rrahmani e Juan Jesus). E grande avvio di stagione di Meret che ha giocato tutte le partite (13 tra campionato e Champions League) assicurando sempre un rendimento costante.

Ottimo finora anche il rendimento dei terzini: un pilastro sulla destra, Di Lorenzo, il capitano, sempre titolare e sempre tra i migliori in campo. Sulla sinistra invece si sono alternati Mario Rui e Olivera e tutti e due sono stati grandi protagonisti coprendo bene dal loro lato e dando un apporto importante in fase offensiva. Il portoghese è stato decisivo con due cross al bacio per i due gol di testa messi a segno da Simeone, al Meazza contro il Milan e allo Zini con la Cremonese. Ed è stato fondamentale per il palleggio del Napoli per la sua grande qualità nei passaggi, oltre ad assicurare sempre una grinta straordinaria. Olivera ha segnato un gol alla Cremonese ed ha servito a Raspadori un assist che l'attaccante emiliano ha sfruttato nel migliore dei modi nell'azione del gol del 2-0 ai Rangers. E anche l'uruguaiano oltre ad assicurare una buona tenuta difensiva è riuscito a partecipare con grande efficacia alla costruzione della manovra offensiva.