Come con l'Ajax anche (quasi) con il Bologna. Il Maradona si riempirà di nuovo domenica per la sfida alla squadra di Thiago Motta che non vive un momento felice. La speranza dei tifosi azzurri è spingere la squadra di Spalletti verso l'ennesima vittoria e per farò servirà l'aiuto anche dello stadio. Uno stadio quasi esaurito: sold out le Curve e i Distinti, ancora in vendita le Tribune e i settori inferiori.