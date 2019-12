© RIPRODUZIONE RISERVATA

Neanche i cori o le grida d’esultanza sono state mai così chiare: «Ancelotti vai via». Questa la voce che unisce tutti i tifosi dopo il ko in casa contro il Bologna. Una sconfitta che brucia e che fa pensare alla fine di un ciclo, alla chiusura di un capitolo che ha portato gli azzurri a un passo dalla vetta della classifica. La rabbia è tanta, ma forse lo è ancora di più la delusione di non vedere reazioni da parte della squadra.«Ormai è finito un ciclo – dichiarano in strada – e dobbiamo convincercene. I ragazzi non hanno neanche accennato a una reazione e quest'è la cosa più brutta. Anche Ancelotti deve spiegarci come mai questo gruppo s'è spento all’improvviso, perché tanti giocatori così bravi e affiatati sono la brutta copia di quello che erano. Dalla lotta scudetto ci troviamo catapultati nella zona Europa League, se ci va bene. Adesso è il momento delle spiegazioni e di un cambio in panchina che forse potrà dare la scossa giusta. Ringraziamo il mister per quello che ha fatto finora, ma adesso bisogna andare oltre».