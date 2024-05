Napoli-Bologna 0-2, silenzio stampa: nessun tesserato parlerà dopo la gara

«La squadra e l'allenatore hanno deciso per il silenzio stampa», a parlare è direttamente Nicola Lombardo, capo della comunicazione del Napoli che interviene ai microfoni di Dazn al termine del match contro il Bologna che ha visto la sconfitta degli azzurri.

Nessun tesserato ulteriore parlerà dopo il ko: «Qualcuno dirà che non ci vogliamo mettere la faccia, invece non è così. Ma il silenzio stampa è qualcosa che accade in situazioni difficili come questa» ha spiegato ancora il dirigente azzurro.

E poi le scuse: «Vogliamo chiedere scusa a tutti i tifosi che ci sono, non solo quelli che vengono allo stadio ma anche quelli che ci seguono in giro per il mondo» ha concluso.