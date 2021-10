Napoli-Bologna, Spalletti in sala stampa: la conferenza della vigilia live dalle 14.30

Il pareggio all'Olimpico contro la Roma ha interrotto la striscia di otto vittorie consecutive del Napoli che ora si ritrova a dover inseguire il Milan, primo con tre punti di vantaggio sugli azzurri. La formazione di Spalletti chiude, domani sera, la decima giornata di Serie A ospitando il Bologna reduce dalla sconfitta proprio contro Ibrahimovic e compagni.

Il Napoli, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, parte favoritissimo a 1,33 rispetto all'8,00 degli ospiti con il pareggio, che al Diego Armando Maradona non esce da quasi dieci anni, offerto a 5,75. I partenopei hanno la miglior difesa del campionato, solo tre reti subìte, e solo Morata è riuscito, in Serie A, a dare un dispiacere alla difesa azzurra allo stadio Maradona: così Ospina che festeggia un altro clean sheet davanti ai suoi tifosi si gioca a 2,10.

Dries Mertens inizia a scaldare il piede. L'attaccante belga quando si trova di fronte il Bologna scatena tutta la sua classe: la squadra attualmente allenata da Sinisa Mihajlovic è quella più colpita, in carriera, dal numero 14 del Napoli viste le 11 reti messe a segno. Se è vero che Mertens, agli emiliani, non segna da due anni e mezzo, è certo che domani sera proverà a metter fine a questo digiuno: il gol numero 12 al Bologna è offerto a 2,25 mentre per la doppietta, come accaduto nel gennaio del 208, si sale fino a 8,25.