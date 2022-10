Napoli-Bologna, rimpianto Thiago: «Buona prova, potevamo vincere»

Caos nel finale, ma un coraggioso Bologna deve accontentarsi di una bella prestazione al Maradona, senza portare a casa alcun punto. «Sono soddisfatto della prestazione della squadra ma non del risultato. Però abbiamo dimostrato di essere uniti, di saper competere contro una grande squadra come il Napoli, per questo vado a casa soddisfatto» le parole di Thiago Motta, allenatore dei rossoblu che prova a salvare i suoi nel finale di gara.

«Abbiamo provato a giocare alla pari contro una big che è in grande forma, una prestazione che arriva da una settimana ottima in allenamento» ha continuato a spiegare Motta a Dazn «Ci vedo anche tante cose da migliorare: dobbiamo fare dei punti, ma la prestazione ci fa capire che possiamo competere con chiunque. Analizzeremo con la squadra i dettagli da migliorare in settimana: ma penso che questa sia la strada giusta da non lasciare mai. C'è rammarico per i punti persi, uno o anche tre: giocare qui non è facile, abbiamo avuto occasioni come il Napoli».