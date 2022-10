Napoli, Spalletti e tre punti d'oro: «Abbiamo dimostrato mentalità»

La corsa pazza nel finale per abbracciare il suo Napoli, che gli regala la decima vittoria di fila tra campionato e Champions League. «Era fondamentale invertire l'inerzia della partita a un certo punto, ma siamo stati sempre gli stessi, provando a giocare ogni volta, con forza. Queste sono partite importantissime da vincere, perché c'è il rischio di perdere l'attenzione rispetto ad altre volte, invece abbiamo dimostrato grande mentalità», le parole di Luciano Spalletti, che si riprende la vetta della classifica di Serie A dopo il successo sul Bologna. «Abbiamo buone sensazioni: giochiamo un gran calcio e vogliamo migliorare ancora».

«È stata una bellissima partita sotto tanti aspetti, abbiamo avuto tante occasioni ancora più delle altre volte, vedere la squadra che ci prova sempre è bellissimo per un allenatore», ha continuato Spalletti a Dazn. Il test contro la Roma della prossima domenica dirà la verità sugli azzurri in campionato «Anche stasera i titolari del secondo tempo hanno invertito il risultato: non giocare dall'inizio non è importante, se sei determinante è importante entrare a gara in corso. Possiamo fare tanti cambi per la qualità che abbiamo: Raspadori aveva fatto benissimo, ma avendo giocato tanto ho lanciato Osimhen e avevo anche Simeone a disposizione: sono armi di questa squadra».