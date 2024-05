Saranno circa 1.500 i tifosi rossoblù che domani pomeriggio scenderanno lo stivale fino a Napoli. E più precisamente allo stadio Maradona dove potrebbe concretizzarsi la definitiva ipoteca della qualificazione in Champions League. La formazione di Thiago Motta viaggia spedita verso un posto nell'Europa che conta. E la certezza potrebbe arrivare anche nel weekend. Prima però, il Bologna dovrà provare a battere bandiera corsara in casa dei campioni d'Italia. Il tecnico brasiliano, con passaporto italiano, ha provato ad allentare la pressione di un traguardo che è proprio li, a portata di mano - con ancora tre gare da giocare - ma farà di tutto per fare bottino pieno a Fuorigrotta, sfruttando la stagione storta degli azzurri che - sopratutto tra le mura amiche - hanno sempre avuto parecchie difficoltà a centrare l'intera posta in palio.

APPROFONDIMENTI Napoli-Bologna, probabili formazioni: out Mario Rui, Raspadori in dubbio Spalletti e i complimenti al Bologna: «Napoli? Tre allenatori non si cambiano»

I felsinei stazionano al quarto posto in classifica con 64 punti, a sole due lunghezze dal terzo gradino del podio occupato dalla Juventus. Thiago si affiderà alla collaudata difesa (a 4) nonostante ritrovi Beukema che ha scontato il turno di squalifica: quasi certamente però giocherà ancora Calafiori al centro del pacchetto arretrato (viceversa l'enfant prodige scuola Roma potrebbe piazzarsi sull'out mancino). Dettagli. A centrocampo El Azzouzi dovrebbe spuntarla su Fabbian nel ruolo di mezzo sinistro, con Aebischer dalla parte opposta e Freuler al centro. Orsolini e Saelemaekers saranno gli esterni con compiti di coprire la doppia fase e Zirkzee la punta di diamante del tridente felsineo.