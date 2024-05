Il Napoli si lecca le ferite. Gli azzurri sono tornati in campo oggi dopo la figuraccia (l'ennesima) di ieri pomeriggio al Maradona con il Bologna. Volti cupi, musi lunghi e poca voglia di parlare da parte del gruppo alla ripresa degli allenamenti in vista dell'anticipo di venerdì prossimo con la Fiorentina sotto i riflettori dell'Artemio Franchi. Si tratta dell'ultima trasferta della stagione per il Napoli con lo scudetto sul petto. L'ultimo atto esterno di un campionato completamente fallimentare per il club di De Laurentiis. Gli ultimi 180' per Calzona sulla panchina azzurra ed anche per molti degli interpreti di quest'anno. Tant'è.

Probabile che il tecnico abbia parlato alla squadra prima di scendere in campo oggi a Castel Volturno, per quello che può valere un discorso ad un gruppo che ha dimostrato di avere già la testa altrove. Non è escluso però che il tecnico venerdì sera possa operare una mezza rivoluzione. Il Napoli del resto è ancora in corsa – almeno sulla carta - proprio con la Viola per l'ultimo posto utile ad una qualificazione in Europa (leggasi Conference).

La squadra è stata divisa in due tronconi: i giocatori impiegati nella gara con il Bologna hanno effettuato una seduta di lavoro defaticante.

Per tutti gli altri invece un allenamento più intenso. Ancora a parte Zielinski che ormai sta contando i giorni che lo separano dall'accasarsi definitivamente all'Inter di Simone Inzaghi. Si nutre qualche speranza invece per Mario Rui che ieri è andato in panchina per dovere di firma (causa problema al ginocchio) e conta di recuperare per la gara al Franchi conto l'undici di Vincenzo Italiano. Il Napoli tornerà ad allenarsi domani mattina a Castel Volturno.