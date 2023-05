Napoli, è Booth l'americano che piace a De Laurentiis

«Vorrei un americano in squadra. Anche se i campionati sono scadenti, ci sono giovani americani fortissimi» diceva Aurelio De Laurentiis qualche giorno fa. Un riferimento chiaro che sembrava quasi l'intro di una barzelletta: un americano, un giapponese e un coreano. Eppure il calciomercato del Napoli si espande anche lontano da Europa e Sudamerica e il nome che piacerebbe al club azzurro - secondo Daily Mail - è quello dello statunitense Taylor Booth, uno dei volti nuovi del calcio a stelle e strisce.

Classe 2001, nato a Eden nello Utah, Booth a poco a che vedere con il calcio americano in realtà: cresce nel settore giovanile del Real Salt Lake a casa sua come terzino di spinta, ma già nel gennaio 2019 viene acquistato dal Bayern Monaco con cui fa tutta la trafila delle giovanili fino a diventare un esterno offensivo. Un anno fa è stato acquistato dall'Utrecht in Olanda e in Eredivisie ha collezionato 23 presenze con 2 gol e 3 assist giocando da attaccante a destra. Ha anche il passaporto italiano (da parte di padre) ma gli USA lo hanno già convocato con la nazionale maggiore.