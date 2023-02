Napoli, Botman è di nuovo un'idea? «Se le parti vogliono...»

Il mercato estivo già freme, così come le idee del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Tra queste, un calciatore seguito molto negli ultimi anni è stato Sven Botman, gigante olandese della difesa che poteva essere una pedina papabile per gli azzurri prima dell'arrivo di Kim.

«Credo che il Napoli sia in grado di aprire un ciclo. Sento parlare dell’impresa del Napoli come una sorpresa, ma non lo è perchè questa è una realtà da anni, anzi va presa come esempio» ha detto Francesco Miniero, agente sportivo, membro dell’entourage del difensore.

Botman è passato al Newcastle la scorsa estate ma le vie del mercato sono infinite: «Il Napoli ha coraggio, perchè lasciare andare Koulibaly e prendere Kim non è da tutti, ma lo stesso Kvaratskhelia nessuno pensava potesse esplodere così. Botman si trova benissimo al Newcastle e le cose stanno andando bene in Premier League, è uno dei migliori centrali del campionato, ma nel calcio tutto è possibile quando c’è la disponibilità delle parti» ha detto a Radio Crc.