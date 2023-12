Nessun calcolo. Quelli si fanno alla fine. Il Napoli batte il Braga, passa il turno ed accede agli ottavi di Champions riportando un po’ di sereno in casa azzurra. Nella notte della coppa dalle grandi orecchie, il Maradona applaude e De Laurentiis si sfrega le mani (tra vittoria e passaggio del turno entrano nelle casse del club 12,4 milioni). Gli azzurri tornano al successo a Fuorigrotta dopo tre mesi (il 27 settembre scorso in campionato con l’Udinese ed il 15 marzo in coppa campioni con l’Eintracht) grazie ad una prova convincente contro gli Arsenalistas che pure erano scesi in campo provando a fare lo sgambetto ai campioni d’Italia. Il Braga per passare il turno avrebbe dovuto vincere con due gol di scarto. Così non è stato. Anche perché il Napoli non ha fatto calcoli. Quelli si fanno alla fine. Ha giocato di squadra, è tornato al successo dopo tre ko di fila (tra campionato e Champions) ed ha messo in cassaforte il match dopo pochi minuti. E per la prima volta con Mazzarri arriva anche un clean sheet.



La partenza sprint dei portoghesi non spaventa gli azzurri che tengono botta e battono cassa esattamente come avevano fatto in terra lusitana all’andata. Allora un’autorete nel finale (Niakatè) aveva deciso il match in favore del Napoli, ieri sera un autogol di Serdar Saatci ha indirizzato l’incontro. I padroni di casa schierati da Mazzarri con il consueto tridente chiudono definitivamente i conti poco dopo la mezzora con Osimhen che festeggia nel migliore dei modi il pallone d’oro africano vinto e ritirato lunedì sera in Marocco.

Il Braga ha provato a sorprendere il Napoli, ma alla lunga la differenza di valori in campo è stata netta. Il tecnico dei portoghesi Artur Jorge si affida al solito canovaccio (4-2-3-1) che in campionato ha portato in dote un poker di successi ed il quarto posto in classifica e tenta di spiazzare Mazzarri dirottando l’esterno offensivo Horta sulla catena di destra, cercando di sfruttare l’assenza di un terzino sinistro di ruolo in casa Napoli.

La sorpresa dura un attimo e se in quell’attimo Bruma grazia anche Meret da ottima posizione (3’) il Napoli ha il tempo di riassestarsi e ipotecare il match. Mazzarri vuole una squadra alta e chiede riaggressioni. Gli azzurri giocano molto sulla destra - sull’asse Politano-Di Lorenzo - ed è proprio da lì che nasce il vantaggio. Politano è una locomotiva: corre sul binario e cerca assistenza al centro che trova con un colpo di tacco galeotto di Serdar. L’azione prosegue per un attimo, ma poi l’arbitro indica il centrocampo (goal-line technology) facendo capire che la palla aveva attraversato la linea di porta. Il Braga accusa il colpo, fatica a trovare profondità ed allora Horta prova a sorprendere Meret con un missile terra aria su cui il numero uno azzurro è bravo a volare per deviare in corner (25’). È il canto del cigno per gli ospiti. Il Napoli sale di intensità, Lobotka si affranca dalla marcatura di Pizzi e si vedono alcuni cambi di gioco interessanti. Una bella azione combinata sull’asse Kvara-Politano-Zielinski è il prologo al raddoppio.

La rete che chiude i conti la mette a segno sua maestà il leone d’Africa, Victor Osimhen al termine di una bella percussione di Natan che serve su un piatto d’argento il pallone del raddoppio al nigeriano. Jorge a quel punto torna sui suoi passi, riportando Horta sull’out mancino e Bruma sulla destra. Quest’ultimo prova ad impensierire Meret prima dell’intervallo.



Nella ripresa il Napoli potrebbe allungare ancora, ma Politano, Anguissa e Kvara mancano il tris. Neppure dopo la girandola di sostituzioni il Braga riesce a sfondare (la conclusione di Horta si stampa sul palo). Finisce tra gli applausi del Maradona. Adesso non resta che attendere il sorteggio per gli ottavi (fase ad eliminazione diretta). Lunedì prossimo a mezzogiorno, a Nyon in Svizzera, il Napoli consocerà il suo avversario (che potrebbe essere la Real Sociedad). Staremo a vedere.