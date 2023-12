Napoli-Braga 2-0, la strada di Di Lorenzo: «Ma c'è ancora da lavorare»

«Siamo contenti, passare il girone era il nostro obiettivo. abbiamo lottato con ottime squadre ma abbiamo meritato questa qualificazione». Le parole di Giovanni Di Lorenzo indicano la strada del Napoli dopo la vittoria contro il Braga in Champions League.

«Non subire gol è sempre positivo, Meret ci ha aiutato con grandi parate e siamo contenti anche per lui. È importante per tutti» ha continuato a Sky Sport «C’è tanto da lavorare ancora, ma stiamo facendo delle buone prestazioni. Questo ci fa ben sperare per il nuovo anno. Continueremo a lottare, questi tifosi lo meritano e siamo felici della vittoria in casa anche per loro».