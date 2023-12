Napoli-Braga 2-0, Kvaratskhelia consolato dai compagni a fine gara

Una partita di sacrificio, ma senza gol. Khvicha Kvaratskhelia resta a secco anche contro il Braga, il georgiano ci prova in tutti i modi a far male a Matheus ma senza riuscirci. L'ultimo gol è quello contro l'Atalanta, qualche settimana fa all'esordio di Mazzarri, ecco perché a fine partita tutto il Napoli va a consolare Kvara, rimasto in mezzo al campo con le braccia sui fianchi quasi sconsolato. Numeri lontani da quelli dello scorso anno per il 77 azzurro, abbracciato però dai compagni in un video diventato immediatamente virale in rete.