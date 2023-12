La notte delle rivincite per Natan De Souza, il calciatore brasilianoschierato ancora una volta da Walter Mazzarri come terzino contro il Braga in Champions League e poi risultato tra i migliori del match. Anzi, il migliore: l'azzurro è stato infatti premiato a fine gara dalla Uefa con il premio di Mvp della partita contro i portoghesi. È la prima volta che si aggiudica questo riconoscimento.