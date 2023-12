Napoli-Braga 2-0, Mazzarri si prende gli ottavi: «Imperfetti, ma certi errori non ci sono più»

Voleva gli ottavi di finale, gli ottavi di finale sono arrivati. Prima vittoria in Champions League per Walter Mazzarri, l'allenatore azzurro che guiderà il Napoli anche a febbraio al turno successivo: «Al di là della qualificazione mi interessava non prendere gol. Non ci eravamo mai risuciti nell’ultimo periodo, volevo vedere equilibrio. Alcune cose sono riuscite, altre un po’ meno, ma soprattutto abbiamo portuto far riposare anche alcuni elementi che avevano giocato di più» le parole del toscano a fine gara.

«Abbiamo lavorato bene, la squadra non è mai stata lunga e il recupero è stato quasi sempre immediato. Cose che si erano viste lo scorso anno e che fanno bene. Non siamo stati perfetti, ma rispetto al passato siamo andati megli» ha spiegato Mazzarri a Sky. L'azzurro felice per aver chiuso con la porta inviolata e per essere tornato al successo dopo la vittoria di Bergamo all'esordio: «Il cammino è lungo, il campionato è lungo e difficile, vedremo partita per partita se riusciremo a fare quello che ci siamo proposti. Dobbiamo tornare a sentire il pericolo in campo». E su Natan: «Ha doti importanti, era un po’ demoralizzato ma andava sostenuto. Quando si arriva dal Brasile non è mai facile, ha grandi potenzialità, sono convinto che ci farà molto comodo anche in futuro».