Napoli-Braga 2-0, Meret ritrova il muro: «Avevo bisogno di una serata così»

Si è preso la scena Alex Meret, portiere del Napoli finalmente imbattuto. «Avevo bisogno di questo clean sheet, l’abbiamo gestita bene sempre, anche se abbiamo subito un po’ l’avversario era importante non subire gol. Siamo soddisfatti di questa qualificazione, ora ci deve dare entusiasmo per i prossimi mesi di questa stagione» ha spiegato l'azzurro «Proveremo ad arrivare più lontano possibile come l’anno scorso, sappiamo che sarà complicato ma siamo già pronti. L’obiettivo principale era essere agli ottavi, ma ora non vogliamo fermarci. Contro ogni avversario servirà entusiasmo, siamo una squadra forte e possiamo mettere tutti in difficoltà».

«Parata su Horta? Importante, non per i fotografi.

Ho fatto quello che dovevo fare, è stato un buon intervento perché non dovevamo subire nulla in quel momento» ha scherzato a Sky dopo la gara «Abbiamo lavorato molto in settimana sui cross degli avversari, stavamo subendo molto nelle ultime gare. Abbiamo fatto meglio stavolta, eravamo sempre pronti a disturbare l’avversario. Natan sta giocando in un ruolo non suo, con la massima applicazione. È un gran lavoratore, sicuramente deve migliorare ma ha gran potenziale. Kim ci ha dato una grande mano l’anno scorso, ma quest’anno c’è Natan e proverà a fare il meglio per il Napoli».