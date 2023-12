Napoli-Braga 2-0, Politano si prende la vittoria: «Dell'anno scorso mancano i risultati»

Gli è mancato solo il gol, ma Matteo Politano ha provato a conservarlo per le prossime occasioni: «Volevamo la qualificazione e volevamo evitare di prendere gol. Oggi è stato tutto fondamentale per noi, una bella serata» ha detto l'esterno azzurro «Si chiude un bel ciclo di partite toste, da quando è arrivato Mazzarri abbiamo affrontato tutte squadre forti, non tutte sono andate bene ma le prestazioni ci sono sempre state. Stavolta era fondamentale passare il turno e ci siamo riusciti».

«Ci mancano i risultati rispetto allo scorso anno, quando non arrivano i risultati poi l’ambiente ne risente. Stasera volevamo vincere, poi avremo due partite importanti contro il Cagliari e contro la Roma, uno scontro diretto. Vincere nuovamente in casa ci fa piacere, era importante per il pubblico che ci dà sempre una spinta in più» ha spiegato Politano a Sky Sport.