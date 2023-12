Napoli-Braga, Gollini recupera, ma si ferma Kvaratskhelia

Niente allenamento a due giorni dal Braga. Non è il migliore dei momenti per Khvicha Kvaratskhelia, finito nell'occhio del ciclone dopo gli errori in campo delle ultime settimane.

Alla lista si è aggiunta anche l'occasione sciupata a Torino contro la Juventus che avrebbe potuto cambiare il match; questa mattina il georgiano ha lavorato solo in palestra per un leggero stato influenzale.

Sarà valutato nelle prossime ore, Khvicha, in attesa di capire quanto potrà allenarsi domani per la rifinitura prima della sfida ai portoghesi di martedì sera. Una sfida che rivedrà almeno in panchina Gollini, che oggi si è allenato in gruppo dopo la febbre. Passi avanti ancora per Mario Rui che ha svolto allenamento personalizzato in campo. Lavoro personalizzato in palestra per Cajuste.