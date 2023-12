Napoli-Braga, niente sold out: solo le Curve sono esaurite

Quando ormai mancano due giorni alla sfida contro il Braga in Champions League, ancora alta disponibilità per i biglietti dei settori dello Stadio Maradona.

In vista della sfida europea decisiva di questa prima parte di stagione contro i portoghesi, infatti, solo le due Curve A e B superiori sono esaurite: ad oggi c'è ancora disponibilità dei tagliandi nel settore Distinti (superiore e inferiore) così come nelle due Tribune Posillipo e Nisida. Biglietti acquistabili anche per le Curve, ma solo nel settore inferiore. Al momento, saranno circa 40mila i tifosi presenti allo stadio martedì.