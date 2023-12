Napoli-Braga, scelto l'arbitro Vinčić: è l'esordio con gli azzurri

Il Napoli e Slavko Vinčić si incrociano per la prima volta. Martedì sera al Maradona sarà il fischietto 44enne di Maribor a dirigere la partita tra gli azzurri di Walter Mazzarri e il Braga, un match fondamentale, l'ultimo del Girone C di Champions League e che di fatto deciderà il passaggio agli ottavi di finale del torneo per l'una o l'altra squadra.

Non ha mai arbitrato gli azzurri, Vinčić, che non ha precedenti nemmeno con il Braga. Un passato con le squadre italiane, però, c'è in Europa: tre volte ha incrociato Milan, Inter e Lazio (una vittoria a testa), poi anche Roma, Fiorentina e Atalanta. Insieme con il fischietto sloveno ci saranno gli assistenti Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič, mentre al VAR ci andrà il connazionale Nejc Kajtazovic.